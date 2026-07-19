Фото: Укрзалізниця

Про це повідомила "Укрзалізниця”, передає RegioNews .

Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тож минулося без жертв.

За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць.

До Запоріжжя людей будуть довозити автобусами, а рух поїздів у регіоні буде "під максимальним контролем моніторингових груп”.

Можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — в УЗ закликають звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку залізниці.

Це вже друга атака на потяг у Запорізькій області за два дні.

Нагадаємо, що 18 липня унаслідок атаки минулося без постраждалих, але потяг зазнав пошкоджень.