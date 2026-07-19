"Полювання" на поїзди: на Запоріжжі через атаку дронів поранено провідницю
Російські війська атакували безпілотниками пасажирський потяг у Запорізькій області
Про це повідомила "Укрзалізниця”, передає RegioNews.
Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тож минулося без жертв.
За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць.
До Запоріжжя людей будуть довозити автобусами, а рух поїздів у регіоні буде "під максимальним контролем моніторингових груп”.
Можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — в УЗ закликають звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку залізниці.
Це вже друга атака на потяг у Запорізькій області за два дні.
Нагадаємо, що 18 липня унаслідок атаки минулося без постраждалих, але потяг зазнав пошкоджень.
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