"Охота" на поезда: в Запорожской области в результате атаки дронов ранена проводница

Фото: Укрзализныця

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews .

Мониторинговая группа УЗ дала заблаговременную команду на эвакуацию, и обошлось без жертв.

По предварительной информации, легкое ранение получила одна из проводниц.

В Запорожье людей будут довозить автобусами, а движение поездов в регионе будет "под максимальным контролем мониторинговых групп".

Возможны трансферы с привлечением автобусов и пригородных электропоездов из Запорожья — в УЗ призывают обращать внимание на персонализированные уведомления в железной дороге.

Это уже вторая атака на поезд в Запорожской области через два дня.

Напомним, что 18 июля в результате атаки прошло без пострадавших, но поезд получил повреждения.