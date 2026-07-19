"Охота" на поезда: в Запорожской области в результате атаки дронов ранена проводница
Российские войска атаковали беспилотниками пассажирский поезд в Запорожской области
Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews .
Мониторинговая группа УЗ дала заблаговременную команду на эвакуацию, и обошлось без жертв.
По предварительной информации, легкое ранение получила одна из проводниц.
В Запорожье людей будут довозить автобусами, а движение поездов в регионе будет "под максимальным контролем мониторинговых групп".
Возможны трансферы с привлечением автобусов и пригородных электропоездов из Запорожья — в УЗ призывают обращать внимание на персонализированные уведомления в железной дороге.
Это уже вторая атака на поезд в Запорожской области через два дня.
Напомним, что 18 июля в результате атаки прошло без пострадавших, но поезд получил повреждения.