13:34  08 липня
На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло в море
14:14  08 липня
"Бив ногами та пошкодив протез": у Полтаві розслідують напад на ветерана ЗСУ
15:59  08 липня
Маленьке життя серед руїн: у Вишневому рятувальники врятували їжачка
UA | RU
UA | RU
08 липня 2026, 20:45

У Києві дрон влучив у багатоповерхівку: рятувальники показали шокуючі кадри

08 липня 2026, 20:45
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Києві увечері росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці. Це сталось у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, внаслідок удару пошкоджено верхні поверхи житлового будинку. В одному з нежитлових приміщень сталась пожежа: вогонь охопив 20 квадратних метрів.

"Дитину з різаними ранами евакуювали на свіже повітря та передали медикам", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака обстріл
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Спецоперація СБУ: як дрон Sea Baby вивів з ладу російський нафтовий танкер
08 липня 2026, 20:59
Викрили агента РФ, який намагався отримати топпосаду в енергокомпанії
08 липня 2026, 20:55
Нові правила видачі водійських посвідчень: що змінилося для українців
08 липня 2026, 20:45
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя трьох цивільних, 12 поранених
08 липня 2026, 19:59
Ворог атакував Запоріжжя та район дронами: серед поранених — дитина
08 липня 2026, 19:45
Сприяв контрабанді цигарок: на Буковині затримали начальника відділу прикордонної служби
08 липня 2026, 19:18
Арсенал гранат та патронів: у Кривому Розі затримали торговця зброєю
08 липня 2026, 18:58
ДТП на Золотоніщині: 17-річний водій влаштував аварію, травмовано підлітка
08 липня 2026, 18:45
Пережили страхи окупації та тиск: ще двох дітей врятували з окупованої Херсонщини
08 липня 2026, 18:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »