У Києві дрон влучив у багатоповерхівку: рятувальники показали шокуючі кадри
У Києві увечері росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці. Це сталось у Деснянському районі столиці
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, внаслідок удару пошкоджено верхні поверхи житлового будинку. В одному з нежитлових приміщень сталась пожежа: вогонь охопив 20 квадратних метрів.
"Дитину з різаними ранами евакуювали на свіже повітря та передали медикам", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.
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