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04 липня 2026, 18:02

Росіяни вдарили по центру Краматорська: серед поранених – дитина

04 липня 2026, 18:02
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Фото: ОВА
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У суботу, 4 липня, близько 16:00 російські війська завдали удару по середмістю Краматорська на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Загарбники поцілили по торговельному закладу.

Внаслідок удару отримали поранення щонайменше три людини, серед них – 11-річна дитина.

На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, внаслідок російського удару 3 липня по місту Лозова, що на Харківщині, загинула дитина – у лікарні померла 10-річна дівчинка.

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