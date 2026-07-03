Фото: 22 ОМБр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 1250 загарбників, чотири танки, дві бронемашини, 57 артилерійських систем, два РСЗВ, чотири засоби ППО, а також 385 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 2 липня СБУ спільно з Силами спецоперацій завдала удару завдала удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво" у місті Кстово.