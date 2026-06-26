Авіація, дрони та артилерія: окупанти завдали ударів по Херсону, є поранені

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26 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, дронами різного типу. Здійснила також авіаудари

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 10 людей дістали травм.

Близько 11:00 російська авіація здійснила удар по Херсону. Внаслідок чого семеро людей потребували медичної допомоги.

Також в обласному центрі від ворожих дронів постраждало двоє містян.

І ще одна людина дістала травм через артилерійський обстріл Білозерки.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуманітарний склад, дошкільний заклад, готель, поштове відділення, господарчі споруди, гаражі, вантажний та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що російські війська 26 червня завдали авіаційного удару по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.