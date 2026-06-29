Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та адмінбудівля
У ніч на 29 червня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками та артилерією Дніпропетровську область. Під вогнем опинилися два райони регіону
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині ворожих ударів зазнали Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів у населених пунктах понівечені приватні будинки.
У Кам'янському районі росіяни били по П'ятихатській громаді. Виникла пожежа, пошкоджені адміністративні будівля та інфраструктура.
На щастя, внаслідок нічних обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. Ціллю ворога став один із об’єктів інфраструктури – підприємство у Кропивницькому.