Херсон під ударом авіації: ворог поцілив у комунальний об’єкт, горять авто та будівлі
Російські війська 26 червня завдали авіаційного удару по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей
Про це повідомили у МВС, передає RegioNews .
Удар припав по території одного з комунальних підприємств міста.
Через влучання загорілася нежитлова будівля, а також легковий і вантажний автомобілі.
Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Інформація про стан постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж 25 червня внаслідок російської агресії поранень зазнали десятеро людей, серед яких працівник МВА, співробітники лікарні, комунальник, представник ДСНС.
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