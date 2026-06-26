На Дніпропетровщині за добу внаслідок ворожих атак двоє загиблих та 13 поранених
Російські військові 26 червня майже 40 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області, двоє людей загинули, ще 13 - зазнали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах Нікопольського району пошкоджені адмінбудівля, приватні оселі, автівки. Загинули двоє людей, ще 13 - дістали поранень.
У Синельниківському районі ворог завдав удару по Миколаївській та Богинівській громадах. Пошкоджені агропідприємство і автомобіль.
Нагадаємо, що у пʼятницю, 26 червня, російські війська атакували балістикою Миргородський район Полтавщини.
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