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26 червня 2026, 19:41

На Дніпропетровщині за добу внаслідок ворожих атак двоє загиблих та 13 поранених

26 червня 2026, 19:41
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Фото: ДСНС
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Російські військові 26 червня майже 40 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області, двоє людей загинули, ще 13 - зазнали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах Нікопольського району пошкоджені адмінбудівля, приватні оселі, автівки. Загинули двоє людей, ще 13 - дістали поранень.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Миколаївській та Богинівській громадах. Пошкоджені агропідприємство і автомобіль.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 26 червня, російські війська атакували балістикою Миргородський район Полтавщини.

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