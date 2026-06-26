Внаслідок атак на Запоріжжя загинула людина, ще десять поранені

Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок масованих ворожих атак загинула одна людина, ще десять отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулої доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах регіону.

Зокрема, російські війська здійснили 19 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Зірниці, Новоселівці, Юрківці, Таврійському, Преображенці, Широкому, Зеленому, Воздвижівці, Червоній Криниці, Любицькому, Омельнику, Малій Токмачці та Новосолошиному.

Також зафіксовано 604 атаки безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами, по низці населених пунктів області, серед яких Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Степногірськ, Гуляйполе та інші.

Крім того, російські війська завдали 5 ударів із реактивних систем залпового вогню, а також 259 артилерійських обстрілів по території області.

Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня російські військові вкотре атакували Запоріжжя. Ворожим ударом пошкоджений приватний будинок.На місці виникла пожежа. За допомогою до медиків звернулась 55-річна жінка.