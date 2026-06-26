В результате атак на Запорожье погиб человек, еще десять ранены

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области в результате массированных вражеских атак погиб один человек, еще десять получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 887 ударов по 44 населенным пунктам региона.

В частности, российские войска нанесли 19 авиационных ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Зорнице, Новоселовке, Юрковке, Таврическому, Преображенцу, Широкому, Зеленому, Воздвижовке, Красному Криницу, Любицкому, Омельнику, Малой Токмачке и Новосолошиному.

Также зафиксировано 604 атаки беспилотниками разной модификации, преимущественно FPV-дронами, по ряду населенных пунктов области, среди которых Запорожье, Балабино, Камышеваха, Степногорск, Гуляйполе и другие.

Кроме того, российские войска нанесли 5 ударов по реактивным системам залпового огня, а также 259 артиллерийских обстрелов по территории области.

Поступило 104 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 26 июня российские военные в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеским ударом поврежден частный дом. На месте возник пожар. За помощью к медикам обратилась 55-летняя женщина.