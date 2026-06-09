На Дніпропетровщині росіяни двічі за ніч атакували рятувальників
У Синельниківському районі під російський удар потрапили вогнеборці, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Росіяни атакували надзвичайників спочатку під час гасіння пожежі у приватному будинку, а потім – коли ті поверталися до частини після завершення робіт.
Другий удар прийшовся безпосередньо по пожежно-рятувальному автомобілю.
На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав.
Нагадаємо, вночі 9 червня майже 20 разів російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею: він помер у реанімації
09 червня 2026, 11:13П'яний водій влаштував потрійну ДТП на Київщині: чоловік помер у "швидкій", постраждала дитина
09 червня 2026, 10:51Уряд не планує змінювати НМТ: математика залишиться обов'язковою
09 червня 2026, 10:48На Чернігівщині FPV-дрон влучив у авто, яке розвозило хліб: поранено водія
09 червня 2026, 10:39Через обстріли та негоду без світла залишилися споживачі у дев'яти областях України
09 червня 2026, 10:30На Волині жінка звернулася до лікарів через "рух під шкірою" – виявили гельмінта
09 червня 2026, 10:23На Херсонщині через обстріли одна людина загинула, 13 – дістали поранення
09 червня 2026, 10:13На Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент: один юнак загинув, ще четверо постраждали
09 червня 2026, 09:36Харків і область під масованим ударом: троє загиблих і 25 постраждалих
09 червня 2026, 09:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »