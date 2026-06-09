Фото: ДСНС

У Синельниківському районі під російський удар потрапили вогнеборці, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Росіяни атакували надзвичайників спочатку під час гасіння пожежі у приватному будинку, а потім – коли ті поверталися до частини після завершення робіт.

Другий удар прийшовся безпосередньо по пожежно-рятувальному автомобілю.

На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав.

Нагадаємо, вночі 9 червня майже 20 разів російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали троє людей.