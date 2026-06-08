У Запоріжжі дрон влучив у зупинку: є загиблі, серед поранених - діти

Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, внаслідок удару безпілотником загинули двоє людей. Ще 15 місцевих жителів отримали поранення: серед них брати 11 та 13 років. Медики надають медичну допомогу.

Також стало відомо, що у зв'язку з атакою в Запоріжжі перекрили рух на вулиці Сорочинській у Хортицькому районі міста. Для зручності водіїв об'їзд організували цими ж сусідніми вулицями.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, постраждав працівник заправки.