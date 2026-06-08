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08 червня 2026, 17:55

У Запоріжжі дрон влучив у зупинку: є загиблі, серед поранених - діти

08 червня 2026, 17:55
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Фото: ОВА
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Вдень 8 червня росіяни атакували Запоріжжя дроном. Удар прийшовся прямо по зупинці громадського транспорту

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, внаслідок удару безпілотником загинули двоє людей. Ще 15 місцевих жителів отримали поранення: серед них брати 11 та 13 років. Медики надають медичну допомогу.

Також стало відомо, що у зв'язку з атакою в Запоріжжі перекрили рух на вулиці Сорочинській у Хортицькому районі міста. Для зручності водіїв об'їзд організували цими ж сусідніми вулицями.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, постраждав працівник заправки.

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