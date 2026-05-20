20 травня 2026, 07:18

909 ударів за добу: на Запоріжжі поранені 7 людей, серед них діти

Фото: Запорізька ОВА
Упродовж минулої доби російські війська завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжя та Запорізькому району поранення отримали семеро людей, серед яких – троє дітей.

Окупанти здійснили 21 авіаудар. Зокрема, по населених пунктах Комишуваха, Зарічне, Трудове, Новоолександрівка, Біленьке, Лисогірка, Григорівка, Благодатне, Оленівка.

Крім того, армія рф застосувала 590 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Також зафіксовано обстріл із реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському.

Ще 297 артилерійських ударів російські війська завдали по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю.

Наразі надійшло 95 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпро. Удар прийшовся по складських приміщеннях з продуктами харчування. На місці спалахнула пожежа. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро – дістали поранення.

Запорізька область Запоріжжя війна атака російська армія обстріли
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
