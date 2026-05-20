909 ударів за добу: на Запоріжжі поранені 7 людей, серед них діти

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжя та Запорізькому району поранення отримали семеро людей, серед яких – троє дітей.

Окупанти здійснили 21 авіаудар. Зокрема, по населених пунктах Комишуваха, Зарічне, Трудове, Новоолександрівка, Біленьке, Лисогірка, Григорівка, Благодатне, Оленівка.

Крім того, армія рф застосувала 590 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Також зафіксовано обстріл із реактивних систем залпового вогню по Гуляйпільському.

Ще 297 артилерійських ударів російські війська завдали по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю.

Наразі надійшло 95 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

