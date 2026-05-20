909 ударов за сутки: на Запорожье ранены 7 человек, среди них дети

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили семь человек, среди которых – трое детей.

Оккупанты совершили 21 авиаудар. В частности, по населенным пунктам Камышеваха, Заречное, Трудовое, Новоалександровка, Беленькое, Лысогорка, Григоровка, Благодатное, Оленевка.

Кроме того, армия РФ применила 590 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Также зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня по Гуляйпольскому.

Еще 297 артиллерийских ударов российские войска нанесли по Новояковловке, Красноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Гуляйполю.

Поступило 95 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередную атаку на Днепр. Удар пришелся по складским помещениям с продуктами питания. На месте вспыхнул пожар. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще шестеро – получили ранения.