01:35  20 мая
Ведущая Леся Никитюк показала, как ее маленький сын уже ходит
00:55  20 мая
"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей
23:40  19 мая
Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоцикл вылетел в кювет
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 07:18

909 ударов за сутки: на Запорожье ранены 7 человек, среди них дети

20 мая 2026, 07:18
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили семь человек, среди которых – трое детей.

Оккупанты совершили 21 авиаудар. В частности, по населенным пунктам Камышеваха, Заречное, Трудовое, Новоалександровка, Беленькое, Лысогорка, Григоровка, Благодатное, Оленевка.

Кроме того, армия РФ применила 590 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Также зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня по Гуляйпольскому.

Еще 297 артиллерийских ударов российские войска нанесли по Новояковловке, Красноднепровцу, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Гуляйполю.

Поступило 95 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 мая российские войска совершили очередную атаку на Днепр. Удар пришелся по складским помещениям с продуктами питания. На месте вспыхнул пожар. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще шестеро – получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Запорожье война атака российская армия обстрелы
Трагедия в Прилуках: 20 мая в городе объявлен день траура по погибшим от ракетного удара
19 мая 2026, 22:12
В Никополе российские БПЛА дважды атаковали спасателей ГСЧС
19 мая 2026, 17:58
На Купянщине из-за удара БПЛА под завалами погибла женщина
19 мая 2026, 17:33
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На Ровенщине уже 14 дней ищут пропавшего подростка: что известно
20 мая 2026, 08:39
Четверо погибших и девять раненых: последствия вражеских ударов по Сумщине
20 мая 2026, 08:28
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
20 мая 2026, 08:22
Россияне атаковали склады и предприятия на Днепропетровщине: последствия обстрелов
20 мая 2026, 08:12
Ночной массированный удар по Одессе: разрушен дом, повреждена 24-этажка и склад
20 мая 2026, 07:59
Отец Ермака посещал РФ через Минск после выборов 2019 года – "Схемы"
20 мая 2026, 07:54
Российский удар по Вольнянску: среди четырех раненых – двое детей
20 мая 2026, 07:48
Минус 920 солдат и 60 артсистем: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
20 мая 2026, 07:36
В Харькове в результате удара БПЛА пострадала 16-летняя девушка
20 мая 2026, 07:36
Массированная атака на Сумщину: в Конотопе дрон разрушил часть многоэтажки
20 мая 2026, 07:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »