01 травня 2026, 08:09

На Сумщині через ворожі атаки пошкоджені будинки та енергооб’єкти, поранені 12 людей

01 травня 2026, 08:09
Протягом доби російські війська здійснили серію атак на прикордоння Сумської області, застосовуючи ударні дрони, міномети та інше озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді пошкоджені будинки, автомобілі і об’єкти інфраструктури, зокрема газопровод та будівлі.

У Шосткинській громаді зафіксовані значні руйнування житла, господарчих споруд, транспорту, а також об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

У Середино-Будській громаді внаслідок кількох атак отримали поранення 8 цивільних: жінка 39 років і чоловік 67 років – після влучання дрона в автобус; чоловіки 42, 54 і 58 років – через удар по мотоциклу; жінка 54 років і чоловіки 36 та 47 років – внаслідок мінометного обстрілу.

У Глухівській громаді через атаку безпілотника травмований 51-річний чоловік.

В Охтирському районі, зокрема у Великописарівській громаді, внаслідок удару дрона по цивільному автомобілю отримав поранення 61-річний чоловік, також пошкоджений транспорт.

У Конотопському районі:

  • у Путивльській громаді після атаки БпЛА поранений 54-річний чоловік;
  • у Новослобідській громаді внаслідок удару безпілотника травмований 68-річний чоловік.

На місцях подій працювали слідчі та вибухотехніки.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 864 удари по 44 населених пунктах Запорізька область. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому районі поранення дістала 49-річна жінка.

