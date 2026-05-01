09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
08:39  01 травня
"Виховання" тортурами: на Київщині дитина після знущань перестала говорити
08:22  01 травня
На Прикарпатті сержанти ТЦК продавали "квитки" за кордон
01 травня 2026, 08:30

Подробиці зіткнення поїзда з автокраном на Львівщині: загинув машиніст-ветеран

01 травня 2026, 08:30
Фото: Укрзалізниця
Стали відомі деталі аварії на залізничному переїзді на Львівщині, де автокран врізався у пасажирський поїзд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

"На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Наш машиніст загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Помічника машиніста госпіталізували з тяжкими травмами. Також до лікарні доставили водія автокрана.

На щастя, пасажири потягу не постраждали.

В Укрзалізниці повідомили, що загиблий машиніст – ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.

Нагадаємо, зіткнення сталося під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці поблизу міста Стрий.

Укрзализныця поїзд трагедія залізниця зіткнення
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Двоє у важкому стані: у лікарнях Дніпра залишаються 9 постраждалих через обстріли 30 квітня
01 травня 2026, 10:14
"Плівки Міндіча-2": Железняк оприлюднив нові записи про Кабмін і посла в США
01 травня 2026, 10:10
На Житомирщині під колеса потяга потрапила 21-річна дівчина
01 травня 2026, 09:56
У Харкові через вибух боєприпаса постраждав чоловік
01 травня 2026, 09:41
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
01 травня 2026, 09:36
Справа про $110 тисяч хабаря: НАБУ провело обшуки у Полтавській обласній прокуратурі
01 травня 2026, 09:24
"Міндіч-Гейт-2": новий сезон політичного скандалу
01 травня 2026, 09:11
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 190 із 210 ворожих безпілотників
01 травня 2026, 08:58
У Харкові та Чугуєві дрони влучили в АЗС, виникли пожежі
01 травня 2026, 08:56
Ворог атакував поштовий склад у Херсоні: рятувальники потрапили під повторні атаки дронів
01 травня 2026, 08:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
