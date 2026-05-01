Подробиці зіткнення поїзда з автокраном на Львівщині: загинув машиніст-ветеран
Стали відомі деталі аварії на залізничному переїзді на Львівщині, де автокран врізався у пасажирський поїзд
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.
"На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Наш машиніст загинув на місці", – йдеться у повідомленні.
Помічника машиніста госпіталізували з тяжкими травмами. Також до лікарні доставили водія автокрана.
На щастя, пасажири потягу не постраждали.
В Укрзалізниці повідомили, що загиблий машиніст – ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.
Нагадаємо, зіткнення сталося під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці поблизу міста Стрий.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
