Вранці 1 травня Харків опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. Вибухи пролунали в кількох районах міста

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання ударних дронів, пошкоджена адміністративна будівля.

У Київському районі міста кілька безпілотників атакували автозаправну станцію. Пошкоджені будівля АЗС, навіс та п'ять автомобілів.

Під удар ворожих дронів також потрапили Салтівський та Немишлянський райони. Інформація про наслідки уточнюється.

Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу людину, медики надають необхідну допомогу. Кількість поранених ще уточнюються.

На місцях влучань працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу. Зафіксовано влучання у житлову забудову, виникли пожежі у багатоповерхівках.