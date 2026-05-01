Ворог вдарив по трьом районам Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та АЗС, є постраждалий
Вночі 1 травня російські війська майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, використовуючи артилерію та безпілотники
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина.
У Синельниківському районі під ударом були Дубовиківська і Петропавлівська громади. Горіли гараж та авто. Понівечені приватні будинки.
У Нікопольському районі від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, АЗС, адмінбудівля, автобуси. Загорівся приватний будинок.
Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 864 удари по 44 населених пунктах Запорізька область. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому районі поранення дістала 49-річна жінка.