Вночі 1 травня у Херсоні ворожий безпілотник поцілив у складське приміщення поштового відділення. На об'єкті спалахнула пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації вогню росіяни неодноразово намагалися атакувати рятувальників за допомогою БпЛА.

На щастя, надзвичайники не постраждали – вчасно перейшли в укриття. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу. Зафіксовано влучання у житлову забудову, виникли пожежі у багатоповерхівках.