Протягом минулої доби ворог атакував Миколаївську область безпілотниками типу Shahed. Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Енергетики цілодобово працюють над відновленням

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Наразі постраждалий перебуває у стабільному стані без погіршення. Двом жінкам надали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес.

Пошкоджені пʼять багатоповерхівок, два приватні будинки, шість автомобілів. Виникли декілька пожеж, які ліквідували рятувальники.

Крім того, вчора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади у Миколаївському районі. Внаслідок атаки в селі Дмитрівка пошкоджений дах приватного будинку. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 864 удари по 44 населених пунктах Запорізька область. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому районі поранення дістала 49-річна жінка.