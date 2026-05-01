Росіяни вдарили по Одесі: горіли багатоповерхівки, є постраждалий

Вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу, внаслідок чого зафіксовано влучання у житлову забудову та пожежі у багатоповерхівках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, ударів зазнав Хаджибейський район. У 16-поверховому будинку спалахнула пожежа. Також зафіксовано влучання в іншу висотку – там загоряння виникло на 11-му та 12-му поверхах.

На місцях подій оперативно працюють усі екстрені служби.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого – йому надали необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Інформація щодо можливих інших постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

На місці одного з ударів розгорнуто оперативний штаб, де мешканці можуть отримати консультації та необхідну допомогу. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Нагадаємо, минулої ночі Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними безпілотниками, ціллю яких стала цивільна інфраструктура. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей, проте внаслідок влучань та падіння уламків у різних районах виникли масштабні пожежі та численні руйнування. Відомо про 20 постраждалих.