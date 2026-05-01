01 травня 2026, 07:07

Росіяни вдарили по Одесі: горіли багатоповерхівки, є постраждалий

Фото: Одеська МВА
Вночі 1 травня російські війська знову атакували Одесу, внаслідок чого зафіксовано влучання у житлову забудову та пожежі у багатоповерхівках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, ударів зазнав Хаджибейський район. У 16-поверховому будинку спалахнула пожежа. Також зафіксовано влучання в іншу висотку – там загоряння виникло на 11-му та 12-му поверхах.

На місцях подій оперативно працюють усі екстрені служби.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого – йому надали необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Інформація щодо можливих інших постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

На місці одного з ударів розгорнуто оперативний штаб, де мешканці можуть отримати консультації та необхідну допомогу. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Нагадаємо, минулої ночі Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними безпілотниками, ціллю яких стала цивільна інфраструктура. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей, проте внаслідок влучань та падіння уламків у різних районах виникли масштабні пожежі та численні руйнування. Відомо про 20 постраждалих.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Запорізька область під вогнем: 864 удари за добу, поранено жінку
01 травня 2026, 07:26
Понад 1400 солдатів та 100 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
01 травня 2026, 07:15
Блогер Ніколас Карма пережив серйозну операцію
01 травня 2026, 01:55
"Можу заглядатися на хлопців, і на дівчат": Melovin зізнався, чи ходить на побачення після розриву
01 травня 2026, 01:35
Зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь стала мамою
01 травня 2026, 00:55
В Україні популярний овоч подорожчав удвічі
01 травня 2026, 00:35
Бензин в Україні: що відбувається з цінами на АЗС
30 квітня 2026, 23:55
На Буковині аферисти змусили жінку віддати їм всі гроші
30 квітня 2026, 23:40
На Житомирщині чоловік майнив криптовалюту від електромережі
30 квітня 2026, 23:20
