01 травня 2026, 07:44

На Львівщині потяг Київ – Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: є загиблі

01 травня 2026, 07:44
Фото: Telegram/Віталій Глагола
Сьогодні зранку на Львівщині сталася смертельна залізнична аварія за участі пасажирського потяга сполученням Київ –Ужгород

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що інцидент стався під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці поблизу міста Стрий. Потяг зіткнувся з автокраном, після чого сталася аварія.

Унаслідок події загинули машиніст потяга та водій автокрана. Помічник машиніста вижив, однак отримав тяжкі травми та госпіталізований.

Інформація про постраждалих серед пасажирів станом на зараз не надходила.

На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Обставини та причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області зіткнулися два потяги. На станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль. Жоден пасажир та працівники залізничниці не постраждали.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Двоє у важкому стані: у лікарнях Дніпра залишаються 9 постраждалих через обстріли 30 квітня
01 травня 2026, 10:14
"Плівки Міндіча-2": Железняк оприлюднив нові записи про Кабмін і посла в США
01 травня 2026, 10:10
На Житомирщині під колеса потяга потрапила 21-річна дівчина
01 травня 2026, 09:56
У Харкові через вибух боєприпаса постраждав чоловік
01 травня 2026, 09:41
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
01 травня 2026, 09:36
Справа про $110 тисяч хабаря: НАБУ провело обшуки у Полтавській обласній прокуратурі
01 травня 2026, 09:24
"Міндіч-Гейт-2": новий сезон політичного скандалу
01 травня 2026, 09:11
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 190 із 210 ворожих безпілотників
01 травня 2026, 08:58
У Харкові та Чугуєві дрони влучили в АЗС, виникли пожежі
01 травня 2026, 08:56
Ворог атакував поштовий склад у Херсоні: рятувальники потрапили під повторні атаки дронів
01 травня 2026, 08:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
