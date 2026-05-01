На Львівщині потяг Київ – Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: є загиблі

Сьогодні зранку на Львівщині сталася смертельна залізнична аварія за участі пасажирського потяга сполученням Київ –Ужгород

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що інцидент стався під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці поблизу міста Стрий. Потяг зіткнувся з автокраном, після чого сталася аварія.

Унаслідок події загинули машиніст потяга та водій автокрана. Помічник машиніста вижив, однак отримав тяжкі травми та госпіталізований.

Інформація про постраждалих серед пасажирів станом на зараз не надходила.

На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Обставини та причини аварії встановлюються.

