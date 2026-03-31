Фейк РФ: ЗСУ спростовують "звільнення" Лугівського у Запорізькій області

Офіційно ці заяви не відповідають дійсності, повідомляє RegioNews з посиланням на 17-й армійський корпус ЗСУ.

За даними українських військових, у районі Лугівського тривають бойові дії, ситуація залишається складною. Жодних підтверджень встановлення повного контролю РФ над територією наразі немає.

Цю інформацію також підтверджують аналітики відкритих джерел.

Водночас зазначається, що подібні повідомлення є частиною інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Росія традиційно перебільшує власні тактичні успіхи та використовує формулювання на кшталт "звільнення”, щоб створити враження завершених перемог.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ зосереджує значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку. Окупанти розглядають його, як основний. За його словами, нині інтенсивність наступальних дій поблизу Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.