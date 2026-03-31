10:22  31 березня
У Львові чоловік викинув телевізор із шостого поверху: він впав на іномарку
08:40  31 березня
Місяць стеження і "полювання": нові деталі вбивства Ігоря Комарова на Балі
08:49  31 березня
В Україні середня зарплата зросла на 1,2%: хто заробляє найбільше
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 10:52

Фейк РФ: ЗСУ спростовують "звільнення" Лугівського у Запорізькій області

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нібито "звільнення" села Лугівське Пологівського району Запорізької області

Офіційно ці заяви не відповідають дійсності, повідомляє RegioNews з посиланням на 17-й армійський корпус ЗСУ.

За даними українських військових, у районі Лугівського тривають бойові дії, ситуація залишається складною. Жодних підтверджень встановлення повного контролю РФ над територією наразі немає.

Цю інформацію також підтверджують аналітики відкритих джерел.

Водночас зазначається, що подібні повідомлення є частиною інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Росія традиційно перебільшує власні тактичні успіхи та використовує формулювання на кшталт "звільнення”, щоб створити враження завершених перемог.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ зосереджує значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку. Окупанти розглядають його, як основний. За його словами, нині інтенсивність наступальних дій поблизу Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ Запорізька область фейк фронт ЗСУ війна
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »