ДТП сталася 16 травня близько 03:25 на трасі "Дніпро–Миколаїв" біля повороту на село Михайло-Ларине Миколаївського району

Так, 32-летний водій рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Травми різного ступеню тяжкості отримали три пасажирки віком 40, 64 та 71 рік. Їх госпіталізували, наразі постраждали перебувають на амбулаторному лікуванні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.

Слідчі встановлюють всі обставини автопригоди та просять очевидців, які мають інформацію про ДТП, зателефонувати за номером (063) 785-04-20 або 102.

