11:24  16 травня
Jaguar влетів у зупинку з людьми: подробиці смертельної ДТП у Дніпрі
10:33  16 травня
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
00:45  16 травня
Співачка Олена Тополя зізналась, чи має стосунки після розлучення
UA | RU
UA | RU
16 травня 2026, 12:52

На Миколаївщині вночі маршрутка влетіла в дерево: постраждали пасажирки

16 травня 2026, 12:52
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 16 травня близько 03:25 на трасі "Дніпро–Миколаїв" біля повороту на село Михайло-Ларине Миколаївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 32-летний водій рейсового мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Травми різного ступеню тяжкості отримали три пасажирки віком 40, 64 та 71 рік. Їх госпіталізували, наразі постраждали перебувають на амбулаторному лікуванні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.

Слідчі встановлюють всі обставини автопригоди та просять очевидців, які мають інформацію про ДТП, зателефонувати за номером (063) 785-04-20 або 102.

Нагадаємо, зʼявились подробиці аварії, яка сталася у Дніпрі ввечері 15 травня. Після зіткнення з іншим авто Jaguar влетів у зупинку з людьми. Одна жінка-пішоход загинула.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП події аварія Миколаївська область постраждалі маршрутка
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблий та поранені
16 травня 2026, 15:19
Росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу
16 травня 2026, 14:53
Ґвалтував онуку, поки мати була в пологовому: на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка
16 травня 2026, 14:14
Буданов висловився проти мобілізації молоді 18–25 років в Україні
16 травня 2026, 13:25
До України повернули тіла 528 загиблих оборонців
16 травня 2026, 12:29
У Києві судитимуть чоловіка, який задушив дружину через пів року після весілля
16 травня 2026, 11:55
Jaguar влетів у зупинку з людьми: подробиці смертельної ДТП у Дніпрі
16 травня 2026, 11:24
Військові РФ атакували Київщину безпілотниками: є пошкодження
16 травня 2026, 10:58
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
16 травня 2026, 10:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Микола Княжицький
Всі блоги »