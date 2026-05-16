Про це він заявив під час інтерв'ю The Times.

Він наголосив, що поповнення війська є життєво необхідним процесом для України, проте підхід має бути виваженим.

"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років – ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", – відповів глава ОП на запитання про потенційне створення резервних сил з громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках.

Раніше Буданов зазначав, що протягом останніх шести місяців Україна виконує мінімальний мобілізаційний план, хоча цей процес залишається доволі складним.

Раніше повідомлялося, що в Україні систематизують процес залучення іноземних громадян до лав Сил оборони. Кирило Буданов заявив, що вже до кінця травня буде презентований механізм створення єдиного центру рекрутингу.