Росіяни атакували Одесу: є влучання у дев’ятиповерхівку, постраждав чоловік
Під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі. Ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі.
Внаслідок удару пошкоджений фасад, вибито скління та зруйновані балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа – її ліквідували рятувальники.
Постраждав 50-річний чоловік – у нього різана рана передпліччя. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
На місці працюють екстрені та комунальні служби.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Полтаву є загиблий, поранені та серйозні руйнування у житлових будинках.