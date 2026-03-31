Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі. Ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі.

Внаслідок удару пошкоджений фасад, вибито скління та зруйновані балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа – її ліквідували рятувальники.

Постраждав 50-річний чоловік – у нього різана рана передпліччя. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

На місці працюють екстрені та комунальні служби.

