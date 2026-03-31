06:17  31 березня
На Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників
00:48  31 березня
На Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя
01:07  31 березня
На Одещині двоє чоловіків зірвалися з обриву: один загинув
31 березня 2026, 07:52

Росіяни атакували Одесу: є влучання у дев’ятиповерхівку, постраждав чоловік

31 березня 2026, 07:52
Фото: ОВА
Під ранок 31 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі. Ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі.

Внаслідок удару пошкоджений фасад, вибито скління та зруйновані балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа – її ліквідували рятувальники.

Постраждав 50-річний чоловік – у нього різана рана передпліччя. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

На місці працюють екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Полтаву є загиблий, поранені та серйозні руйнування у житлових будинках.

війна Одеса обстріли пошкодження наслідки багатоповерхівка безпілотники
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Без власників і перевірок: у Києві викрили схему перереєстрації авто на 6,5 млн грн
31 березня 2026, 08:21
Нічна атака на Полтаву: пошкоджені будівлі двох підприємств, кількість постраждалих зросла
31 березня 2026, 08:19
Росіяни вдарили по трьом районам Дніпропетровщини: є поранені та руйнування житла
31 березня 2026, 08:05
Трамп бачить єдиний шлях зупинити Путіна – Зеленський розповів деталі
31 березня 2026, 07:57
Понад тисяча ударів по Запорізькій області за добу: двоє поранених
31 березня 2026, 07:40
Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджена інфраструктура, 16 поранених, серед них дитина
31 березня 2026, 07:29
Мінус 970 окупантів та 61 артсистема: Генштаб оновив дані про втрати ворога
31 березня 2026, 07:20
Атака дронів на Полтаву: місцева влада розповіла про наслідки
31 березня 2026, 07:07
На Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників
31 березня 2026, 06:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
