21:49  30 березня
В Одесі працівники ТЦК влаштували стрілянину і почали таранити авто
19:57  30 березня
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"
16:06  30 березня
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 22:35

На Запоріжжі лікарка ВЛК торгувала непридатністю за тисячі доларів

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Запоріжжі викрили лікарку військово-лікарської комісії, яка за хабарі оформлювала фіктивні медичні документи для військовозобов’язаних. Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

58-річна лікарка військово-лікарської комісії організувала схеми. Вона видавала фіктивні медичгні довідки щодо госпіталізації та підроблені висновки про стан здоров'я військовозобов'язаних. Згодом чоловіки за допомогою цих підроблених докеументів могли отримати відстрочки.

Правоохоронці затримали лікарку, коли вона отримала 6 тисяч доларів прямо в її службовому кабінеті. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині військовослужбовця ТЦК та СП оштрафували за порушення службових інструкцій під час роботи з військовозобов'язаним: він не зафіксував вручення повістки на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мобілізація ухилення від мобілізації поліція
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »