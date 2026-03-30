На Запоріжжі лікарка ВЛК торгувала непридатністю за тисячі доларів

На Запоріжжі викрили лікарку військово-лікарської комісії, яка за хабарі оформлювала фіктивні медичні документи для військовозобов’язаних. Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

58-річна лікарка військово-лікарської комісії організувала схеми. Вона видавала фіктивні медичгні довідки щодо госпіталізації та підроблені висновки про стан здоров'я військовозобов'язаних. Згодом чоловіки за допомогою цих підроблених докеументів могли отримати відстрочки.

Правоохоронці затримали лікарку, коли вона отримала 6 тисяч доларів прямо в її службовому кабінеті. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

