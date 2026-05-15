15 травня 2026, 21:13

Ексочільника поліції охорони Харківщини підозрюють у розтраті 2 мільйонів

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокуратурою повідомлено про підозру колишньому начальнику Управління поліції охорони в Харківській області

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурор Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру експосадовцю Управління поліції охорони. Він підозрюється у розтраті майже 2 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для службового транспорту (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, після відкритих торгів посадовець уклав із підприємством два договори на постачання майже пів мільйона літрів бензину та дизельного палива.

Утім, ціни у договорах були суттєво завищені. Вони перевищували як середньоринкові показники, так і роздрібну вартість пального на АЗС.

Щоб створити видимість законності закупівлі, він підписав офіційні листи до постачальника про нібито зниження ціни до ринкового рівня, але фактично вартість пального не змінилася.

Попри це, він надав розпорядження здійснити попередню оплату рахунків за завищеними тарифами. У результаті постачальнику надлишково перерахували майже 2 млн грн державних коштів.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть заступника директора департаменту КП "Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі.

Харківська область поліція суд
