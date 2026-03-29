Сили оборони відбили ворожий штурм і знищили військову колону РФ у Запорізькій області

Українські підрозділи зупинили механізований штурм російських загарбників та знищили військову колону, яка намагалась зайти в Малу Токмачку Запорізької області

Як передає RegioNews, про це 29 березня повідомили в Силах оборони Півдня.

Зазначається, що вранці 28 березня, скориставшись погодними умовами, зокрема ранковим туманом, військові РФ розпочали спробу штурму.

За допомогою танка-"їжака", БМП та двох автомобілів "Улан", ворог намагався непомітно зайти в Малу Токмачку.

Українські захисники зупинили штурм і знищили колону ворога.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область, завдавши загалом 760 ударів по населених пунктах регіону. Серед них – авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії.