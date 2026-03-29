Силы обороны отразили вражеский штурм и уничтожили военную колонну РФ в Запорожской области

Украинские подразделения остановили механизированный штурм российских захватчиков и уничтожили военную колонну, пытавшуюся зайти в Малую Токмачку Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом 29 марта сообщили в Силах обороны Юга.

Отмечается, что утром 28 марта, воспользовавшись погодными условиями, в частности, утренним туманом, военные РФ предприняли попытку штурма.

С помощью танка-"ежа", БМП и двух автомобилей "Улан", враг пытался незаметно зайти в Малую Токмачку.

Украинские защитники остановили штурм и уничтожили колонну противника.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 760 ударов по населенным пунктам региона. Среди них – авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.