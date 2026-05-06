Фото: Київська міська прокуратура

У Києві двоє пенсіонерок віддали 3 млн грн шахраям, які назвалися співробітниками Служби безпеки України. За цим фактом 53-річному уродженцю Латвії повідомили про підозру

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Як з’ясували правоохоронці, шахраї телефонували пенсіонерам, які колись купували БАДИ російського походження, і повідомляли, що вони нібито спонсорували країну-агресорку, тому потрібно з’явитися на допит до СБУ та "передати на перевірку” всі заощадження.

Так, одна постраждала – 71-річна киянка – віддала "на перевірку” 1,9 млн грн. Ще одна пенсіонерка, якій 76 років, віддала шахраям 160 тис. грн, понад 10 тис. дол. та 11 тис. євро.

Як кур’єра організатор шахрайства використав 75-річну жінку, яку спершу теж просили "віддати гроші на перевірку”.

Утім, оскільки у неї заощаджень немає, її залучили "допомогти спецслужбам”, забравши гроші в інших пенсіонерок. Літня жінка вірила, що дійсно допомагає СБУ, тож передала отримані від потерпілих гроші організатору схеми.

