06 травня 2026, 17:41

Битва за ліс на Закарпатті: понад 350 рятувальників та літак ДСНС намагаються приборкати вогонь

Фото: ДСНС у Закарпатській області
На Закарпатті вже кілька годин намагаються приборкати вогонь, що охопив територію Свалявського лісництва. Станом на день 6 травня площа займання сягнула 75 гектарів

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

"Рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС — працює літак", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в ДСНС, задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.

Нагадаємо, що у Закарпатській області масштабна пожежа на території Верхньо-Воловецького лісництва.

