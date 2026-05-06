Битва за ліс на Закарпатті: понад 350 рятувальників та літак ДСНС намагаються приборкати вогонь

На Закарпатті вже кілька годин намагаються приборкати вогонь, що охопив територію Свалявського лісництва. Станом на день 6 травня площа займання сягнула 75 гектарів

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

"Рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС — працює літак", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в ДСНС, задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.

