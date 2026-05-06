Пляжний сезон на Миколаївщині: чи буде заборона відпочинку

На Миколаївщині через близькість до лінії фронту цього літа можуть заборонити користування пляжами на узбережжі Чорного моря

Про повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім,передає RegioNews .

"У сусідній Одесі уже обговорюють відкриття пляжів, але ми перебуваємо значно ближче до лінії фронту. У них до пляжів 130 кілометрів, у нас від 4 до 30 кілометрів. І це в межах доступності навіть для такої зброї, як FPV-дрони та артилерія. Тому військові категорично проти", - каже Кім.

За його словами, область все ж готується до можливого відкриття сезону, якщо з'явиться така можливість. Зокрема, опрацьовуються технології, як за допомогою буїв і загороджень забезпечити мінну безпеку, якщо все ж дозволять розчищення пляжів.

Очільник ОВА також назвав стан туристичного бізнесу на Миколаївщині катастрофічним, адже він не працює з початку повномасштабного вторгнення і за цей час практично збанкрутів.

Нагадаємо, що у неділю, 3 травня, внаслідок удару балістикою по Миколаєву двоє людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога