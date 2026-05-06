Пляжний сезон на Миколаївщині: чи буде заборона відпочинку
На Миколаївщині через близькість до лінії фронту цього літа можуть заборонити користування пляжами на узбережжі Чорного моря
Про повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім,передає RegioNews.
"У сусідній Одесі уже обговорюють відкриття пляжів, але ми перебуваємо значно ближче до лінії фронту. У них до пляжів 130 кілометрів, у нас від 4 до 30 кілометрів. І це в межах доступності навіть для такої зброї, як FPV-дрони та артилерія. Тому військові категорично проти", - каже Кім.
За його словами, область все ж готується до можливого відкриття сезону, якщо з'явиться така можливість. Зокрема, опрацьовуються технології, як за допомогою буїв і загороджень забезпечити мінну безпеку, якщо все ж дозволять розчищення пляжів.
Очільник ОВА також назвав стан туристичного бізнесу на Миколаївщині катастрофічним, адже він не працює з початку повномасштабного вторгнення і за цей час практично збанкрутів.
Нагадаємо, що у неділю, 3 травня, внаслідок удару балістикою по Миколаєву двоє людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога