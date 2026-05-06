Обшуки в ТЦК: у Дніпрі СБУ "завітала" з перевірками - є перші затримання (ВІДЕО)

Фото: СБУ

У середу, 6 травня, в Дніпрі СБУ почала перевірки ТЦК. У соцмережах публікують відео з затриманнями

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють про перевірки ТЦК в Дніпрі. У соцмережах поширюють відео, де нібито СБУ проводять затримання біля будівлі.

Наразі офіційних подробиць не розголошують.

Нагадаємо, раніше у різних областях правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. У посадовців ТЦК вилучили автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.