Обшуки в ТЦК: у Дніпрі СБУ "завітала" з перевірками - є перші затримання (ВІДЕО)
У середу, 6 травня, в Дніпрі СБУ почала перевірки ТЦК. У соцмережах публікують відео з затриманнями
Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.
Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють про перевірки ТЦК в Дніпрі. У соцмережах поширюють відео, де нібито СБУ проводять затримання біля будівлі.
Наразі офіційних подробиць не розголошують.
Нагадаємо, раніше у різних областях правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. У посадовців ТЦК вилучили автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Схема на 3 мільйони: у Києві "агенти СБУ" обібрали пенсіонерок
06 травня 2026, 17:54Битва за ліс на Закарпатті: понад 350 рятувальників та літак ДСНС намагаються приборкати вогонь
06 травня 2026, 17:41Пляжний сезон на Миколаївщині: чи буде заборона відпочинку
06 травня 2026, 17:29На Прикарпатті аферисти оформили на жінку кредитів
06 травня 2026, 16:55Торгувала арештами: посадовицю держвиконавчої служби та її спільника викрили на хабарі
06 травня 2026, 16:53Поліція Черкащини відкрила 38 справ проти рибних мародерів: вилучено човни та тисячі одиниць риби
06 травня 2026, 16:34У Києві студенти коледжу організували наркобізнес
06 травня 2026, 16:10Посадив Чийгоза та Костенка: окупаційний "суддя" із Сімферополя отримав 13 років тюрми
06 травня 2026, 15:59Росіяни вдарили дронами по Харкову, є постраждалі
06 травня 2026, 15:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »