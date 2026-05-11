У селі Ленківці Кельменецької громади 10 травня сталася пожежа в закладі соціального обслуговування

Внаслідок займання постраждав 88-річний чоловік, якого з опіками госпіталізували до реанімації.

За даними рятувальників, причиною інциденту стала термоковдра, яка, ймовірно, зайнялася через коротке замикання електромережі. Персонал пансіонату самостійно загасив пожежу до приїзду вогнеборців.

Вогонь встиг пошкодити ліжко та матрац, а також закоптити стіни в кімнаті. Фахівці встановлюють остаточні причини та обставини події.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя. В селі Кордишівка згорів приватний будинок. Фахівці встановлюють причини загоряння.