13:18  11 травня
У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути
11:41  11 травня
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 12:39

Бійка школярів під Одесою закінчилася лікарнею для дитини

11 травня 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: "Думська"
Читайте также
на русском языке

Учня з села Олександрівка, що на Одещині госпіталізували після конфлікту з іншими школярами. Родичі стверджують, що хлопця могли побити старші учні

Як пише "Думська", про інцидент повідомила бабуся дитини у соцмережах, передає RegioNews.

За її словами, постраждалий навчається у 4 класі, а в конфлікті нібито брали участь учні 5-6 класів. Після події хлопчик самостійно повернувся додому, але спочатку не розповів про те, що сталося.

Згодом стан дитини погіршився, і його госпіталізували разом із матір'ю. За результатами обстеження, у хлопчика виявили гематому в ділянці лобної частини мозку.

Родичі зазначають, що дитина майже не їсть, перебуває під наглядом лікарів і отримує знеболювальні.

Після інциденту сім'я звернулася до поліції та передала відео події, яке, за їхніми словами, зняли очевидці.

У поліції підтвердили факт конфлікту між школярами. Наразі проводиться перевірка обставин, опитуються учасники та свідки. Остаточну правову кваліфікацію події буде визначено після отримання висновків медиків щодо ступеня тяжкості травм.

Нагадаємо, 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

Читайте також: Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція конфлікт бійка Побиття Одеська область школярі
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на пляжі
11 травня 2026, 16:40
Оточили та вимагали документи: у Дніпрі чоловік накинувся на ТЦК із ножем
11 травня 2026, 16:15
На Черкащині в ДТП травмувалися двоє людей
11 травня 2026, 15:59
Розвідники показали, як полюють на росіян на Запорізькому напрямку
11 травня 2026, 15:55
На Черкащині двоє чоловіків влаштували "полювання" на авто військових
11 травня 2026, 15:35
Заманював у гості, поки мати на роботі: у Києві затримали сусіда за розбещення 9-річної дівчинки
11 травня 2026, 15:27
Окупанти не встигли сховатися: FPV-дрон ЗСУ завдав точного удару
11 травня 2026, 14:53
The Economist: парад у Москві показав провали РФ і зростання переваги України
11 травня 2026, 14:34
У Черкасах судили українського військового, який працював на росіян
11 травня 2026, 14:25
Евакуація з лайнера MV Hondius: у двох людей виявили хантавірус
11 травня 2026, 13:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »