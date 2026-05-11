Бійка школярів під Одесою закінчилася лікарнею для дитини

Фото: "Думська"

Учня з села Олександрівка, що на Одещині госпіталізували після конфлікту з іншими школярами. Родичі стверджують, що хлопця могли побити старші учні

Як пише "Думська", про інцидент повідомила бабуся дитини у соцмережах, передає RegioNews.

За її словами, постраждалий навчається у 4 класі, а в конфлікті нібито брали участь учні 5-6 класів. Після події хлопчик самостійно повернувся додому, але спочатку не розповів про те, що сталося.

Згодом стан дитини погіршився, і його госпіталізували разом із матір'ю. За результатами обстеження, у хлопчика виявили гематому в ділянці лобної частини мозку.

Родичі зазначають, що дитина майже не їсть, перебуває під наглядом лікарів і отримує знеболювальні.

Після інциденту сім'я звернулася до поліції та передала відео події, яке, за їхніми словами, зняли очевидці.

У поліції підтвердили факт конфлікту між школярами. Наразі проводиться перевірка обставин, опитуються учасники та свідки. Остаточну правову кваліфікацію події буде визначено після отримання висновків медиків щодо ступеня тяжкості травм.

Нагадаємо, 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

