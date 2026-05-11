11 травня 2026, 13:43

На Херсонщині жінка загинула через вибухівку, сховану у вінку біля меморіалу

У селищі Комишани на Херсонщині місцева мешканка загинула внаслідок підриву на вибуховому пристрої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трагедія сталася біля меморіалу, коли жінка намагалася поправити вінок, який лежав поряд із пам’ятником. Як тільки вона торкнулася вінка, пролунав вибух.

Жінка отримала вкрай важкі поранення: мінно-вибухову травму, ампутацію руки та тяжке пошкодження ноги. Постраждалу доправили до лікарні, проте за кілька годин вона померла.

Нагадаємо, 4 травня на Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу.

Херсонська область підрив боєприпас міна кладовище загибла
