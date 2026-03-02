Фото: ОВА

В ніч на 2 березня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Дістали поранення дві дитини: дівчинки 9 та 15 років. Їм надали всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня ворог завдав удару по Кривому Рогу. Пошкоджене підприємство, виникли пожежі.