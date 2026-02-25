Українські спецпризначенці атакували російські системи ППО в тимчасово окупованому Криму
В ніч на 25 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони РФ в тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ССО.
Підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжних елементів системи С-400.
"Панцир-С1", який прикривав важливі об'єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування, кажуть в ССО.
Нагадаємо, Сили оборони атакували російські кораблі та літаки у тимчасово окупованому Криму. Це сталось 21 лютого.
