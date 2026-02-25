На правому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Із 26 лютого у столиці поступово відновлюють роботу електротранспорту, зокрема на правому березі. Це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

У відомстві додали, що рух трамваїв і тролейбусів на лівому березі та маршрути, які з’єднують обидва береги столиці, зможуть відновити, якщо не буде нових пошкоджень інфраструктури, а ситуація в енергосистемі ставатиме ще кращою. Водночас на лівому березі збільшать кількість автобусів, які дублюють маршрути електротранспорту.

Отже, відзавтра, 26 лютого, відновлюють роботу:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також за рахунок вивільнення рухомого складу, який дублював маршрути електротранспорту на правому березі, відновлять рух автобуси, робота яких тимчасово була припинена. Йдеться про маршрути №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, днями в українській столиці стався транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги. Основними причинами ускладнень стали дрібні ДТП та великовантажний транспорт, який не може подолати слизькі підйоми.