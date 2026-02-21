11:31  21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
10:33  21 февраля
Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
09:19  21 февраля
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 10:55

В Запорожской области Силы беспилотных систем уничтожили российскую боевую машину стоимостью в несколько миллионов долларов

21 февраля 2026, 10:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 21 февраля Силы беспилотных систем уничтожили российскую РСЗО "Торнадо-С" на оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По его словам, такие системы "кошмарят" Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие украинские города.

Как известно, Торнадо С – модернизированная, высокоточная система с дальностью огня до 120 км. Ориентировочная стоимость российской РСЗО "Торнадо-С" (модернизированный 300-мм "Смерч") на 2019 год составляла около 6-7 млрд рублей за 20 машин, что в пересчете означает примерно 300-350 млн рублей (свыше $4-5 млн того времени) за одну единицу.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в войне против Украины армия РФ потеряла 1010 бойцов и 1 вертолет. В общей сложности потери россиян превысили 1,2 млн.

