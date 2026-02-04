Мінус 780 окупантів, чотири танки та 60 артсистем: втрати ворога станом на 4 лютого
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 780 російських окупантів, чотири танки, сім бронемашин, 60 артсистем, а також 215 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.
У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку
04 лютого 2026, 10:37У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"
04 лютого 2026, 10:35У Дніпрі затримали російського агента, який залучив 17-річного сина для коригування ударів
04 лютого 2026, 10:14На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет
04 лютого 2026, 09:58Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України
04 лютого 2026, 09:54На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік
04 лютого 2026, 09:45У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 09:39Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти
04 лютого 2026, 09:19Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня
04 лютого 2026, 08:54На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років
