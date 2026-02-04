07:53  04 лютого
04 лютого 2026, 07:40

Мінус 780 окупантів, чотири танки та 60 артсистем: втрати ворога станом на 4 лютого

04 лютого 2026, 07:40
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 780 російських окупантів, чотири танки, сім бронемашин, 60 артсистем, а також 215 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 4 лютого 2026 року

Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.

