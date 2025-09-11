Росіяни вдарили з артилерії по закладу освіти в Херсоні: поранений охоронець
В четвер, 11 вересня, опівдні російська армія обстріляла з артилерії освітній заклад у центрі Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний охоронець. Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Медики доправили його до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 11 вересня російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загорання рятувальники потрапили під повторний удар.
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
