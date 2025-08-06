Фото: Центр національного спротиву

Уже до 1 вересня росіяни вимагають власників готелів та інших закладів на тимчасово окупованих територіях зареєструватися в російському реєстрі. Інакше бізнес погрожують забрати

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, росіяни змушують власників готелів та санаторіїв "зареєструвати" бізнес у реєстрі, який підконтрольний РФ. Зробити це загарбники вимагають до 1 вересня.

Після 1 вересня росіяни планують запровадити "пільговий період", під час якого заборонять працювати тим, хто не виконав вимог. З 2026 року погрожують забирати бізнес і "націоналізувати" його (тобто, зробити власністю РФ).

"Це черговий етап пограбування українців під прикриттям "закону", – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що РФ вивезла з окупованих територій понад 35 тисяч дітей з 2014 року. Крім того, все частіше з'являються докази того, що згодом цих дітей мобілізують до армії, а потім — на війну проти України. Зазначають, що саме так РФ компенсує великі втрати живої сили.