Фото: Центр национального сопротивления

Уже к 1 сентября россияне требуют владельцев гостиниц и других заведений на временно оккупированных территориях зарегистрироваться в российском реестре. Иначе бизнес угрожают забрать

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, россияне заставляют владельцев гостиниц и санаториев "зарегистрировать" бизнес в реестре, подконтрольном РФ. Сделать это захватчики требуют до 1 сентября.

После 1 сентября россияне планируют ввести "льготный период", во время которого запретят работать не выполнившим требования. С 2026 года угрожают забирать бизнес и "национализировать" его (то есть сделать собственностью РФ).

"Это очередной этап ограбления украинцев под прикрытием "закона"", - отмечает ЦНС.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что РФ увезла с оккупированных территорий более 35 тысяч детей с 2014 года. Кроме того, все чаще появляются доказательства того, что впоследствии этих детей мобилизуют в армию, а затем на войну против Украины. Отмечают, что именно так РФ компенсирует большие потери живой силы.