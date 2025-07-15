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Лише за перше півріччя цього року запорізькі підприємці сплатили майже 100 мільйонів гривень. Це лише за продаж алкоголю та тютюнових виробів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У першому півріччі 2025 року підприємці Запорізької області отримали 96,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Це майже на 4 мільйони більше, аніж було минулого року.

Лише в червні бізнес області перерахував до бюджетів громад майже 17 мільйонів гривень. Це на 11% більше, аніж в той самий період минулого року.

Нагадаємо, що загадом з початку 2025 року підприємці області сплатили понад 818 мільйонів гривень єдиного податку. Найбільше сплатили фізичні особи підприємці.