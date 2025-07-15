Підприємці Запоріжжя сплатили майже 100 мільйонів за алкоголь та тютюн
Лише за перше півріччя цього року запорізькі підприємці сплатили майже 100 мільйонів гривень. Це лише за продаж алкоголю та тютюнових виробів
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У першому півріччі 2025 року підприємці Запорізької області отримали 96,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Це майже на 4 мільйони більше, аніж було минулого року.
Лише в червні бізнес області перерахував до бюджетів громад майже 17 мільйонів гривень. Це на 11% більше, аніж в той самий період минулого року.
Нагадаємо, що загадом з початку 2025 року підприємці області сплатили понад 818 мільйонів гривень єдиного податку. Найбільше сплатили фізичні особи підприємці.
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