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15 июля 2025, 03:00

Предприниматели Запорожья заплатили почти 100 миллионов за алкоголь и табак

15 июля 2025, 03:00
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Иллюстративное фото
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Только за первое полугодие этого года запорожские предприниматели заплатили около 100 миллионов гривен. Это только при продаже алкоголя и табачных изделий

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В первом полугодии 2025 года предприниматели Запорожской области получили 96,5 миллионов гривен акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров. Это почти на 4 миллиона больше, чем было в прошлом году.

Только в июне бизнес области перечислил в бюджеты общин почти 17 миллионов гривен. Это на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, что приказом с начала 2025 года предприниматели области уплатили более 818 миллионов гривен единого налога. Больше уплатили физические лица предприниматели.

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