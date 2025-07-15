Предприниматели Запорожья заплатили почти 100 миллионов за алкоголь и табак
Только за первое полугодие этого года запорожские предприниматели заплатили около 100 миллионов гривен. Это только при продаже алкоголя и табачных изделий
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В первом полугодии 2025 года предприниматели Запорожской области получили 96,5 миллионов гривен акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров. Это почти на 4 миллиона больше, чем было в прошлом году.
Только в июне бизнес области перечислил в бюджеты общин почти 17 миллионов гривен. Это на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.
Напомним, что приказом с начала 2025 года предприниматели области уплатили более 818 миллионов гривен единого налога. Больше уплатили физические лица предприниматели.
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
15 июля 2025, 05:40Цены на популярную ягоду в Украине начали меняться
15 июля 2025, 05:20Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля
15 июля 2025, 05:05В Украине стремительно меняется стоимость томатов
15 июля 2025, 04:50Силы обороны ударили по российских войсках на Курщине
15 июля 2025, 04:35В РФ высказались по поводу угроз США санкциями
15 июля 2025, 04:15В Украине только через неделю существенно изменились продукты
15 июля 2025, 03:50На Прикарпатье трое туристок заблудились в горах
15 июля 2025, 03:30В HBO показали первое фото "нового" Гарри Поттера
15 июля 2025, 02:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит