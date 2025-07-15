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Только за первое полугодие этого года запорожские предприниматели заплатили около 100 миллионов гривен. Это только при продаже алкоголя и табачных изделий

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В первом полугодии 2025 года предприниматели Запорожской области получили 96,5 миллионов гривен акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров. Это почти на 4 миллиона больше, чем было в прошлом году.

Только в июне бизнес области перечислил в бюджеты общин почти 17 миллионов гривен. Это на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, что приказом с начала 2025 года предприниматели области уплатили более 818 миллионов гривен единого налога. Больше уплатили физические лица предприниматели.