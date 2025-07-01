Які заходи у Запоріжжі проводять для зменшення кількості комарів
Фахівці здійснюють заходи біологічного контролю, застосовуючи безпечні для людей і тварин біопрепарати
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Запоріжжі розпочали другий етап планової дезінсекції міських водойм. Ця профілактична робота стартувала ще в середині червня і має на меті знизити чисельність комарів у регіоні.
Другий етап обробки водних об'єктів спрямований на знищення личинок кровосисних комах, а також дорослих комарів, які представляють загрозу для мешканців міста. Регулярне проведення таких дезінсекцій допомагає зменшити ризики поширення захворювань, що передаються через укуси комарів, і покращує комфорт у літній період.
Ці профілактичні заходи відбуваються у межах муніципальної програми контролю над чисельністю комах, що підтримує санітарний стан Запоріжжя. Важливо, що використовувані препарати є екологічно безпечними і не шкодять місцевій флорі та фауні.
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