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01 липня 2025, 16:50

Які заходи у Запоріжжі проводять для зменшення кількості комарів

01 липня 2025, 16:50
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фото: Справжнє
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Фахівці здійснюють заходи біологічного контролю, застосовуючи безпечні для людей і тварин біопрепарати

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі розпочали другий етап планової дезінсекції міських водойм. Ця профілактична робота стартувала ще в середині червня і має на меті знизити чисельність комарів у регіоні.

Другий етап обробки водних об'єктів спрямований на знищення личинок кровосисних комах, а також дорослих комарів, які представляють загрозу для мешканців міста. Регулярне проведення таких дезінсекцій допомагає зменшити ризики поширення захворювань, що передаються через укуси комарів, і покращує комфорт у літній період.

фото: Справжнє

Ці профілактичні заходи відбуваються у межах муніципальної програми контролю над чисельністю комах, що підтримує санітарний стан Запоріжжя. Важливо, що використовувані препарати є екологічно безпечними і не шкодять місцевій флорі та фауні.

Нагадаємо, жительку Бердянська засудили до 12 років за службу в окупаційній поліції.

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Запорізька область дезінсекція санітарні норми профілактика екологія Запоріжжя
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