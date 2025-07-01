17:14  01 июля
В Украине осталось рекордно мало школьников
16:25  01 июля
Появились новые детали убийства в Харьковском СИЗО
16:47  01 июля
Во Львове запустили связь 5G
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 16:50

Какие мероприятия в Запорожье проводят для уменьшения количества комаров

01 июля 2025, 16:50
Читайте також українською мовою
фото: Настоящее
Читайте також
українською мовою

Специалисты осуществляют мероприятия по биологическому контролю, применяя безопасные для людей и животных биопрепараты

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье начали второй этап плановой дезинсекции городских водоемов. Эта профилактическая работа стартовала еще в середине июня с целью снизить численность комаров в регионе.

Второй этап обработки водных объектов направлен на уничтожение личинок кровососущих насекомых, а также взрослых комаров, представляющих угрозу жителям города. Регулярное проведение таких дезинсекций помогает снизить риски распространения заболеваний, передающихся через укусы комаров, и улучшает комфорт в летний период.

фото: Настоящее

Эти профилактические мероприятия проходят в рамках муниципальной программы контроля за численностью насекомых, поддерживающей санитарное состояние Запорожья. Важно, что используемые препараты экологически безопасны и не вредят местной флоре и фауне.

Напомним, жительницу Бердянска приговорили к 12 годам за службу в оккупационной полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область дезинсекция санитарные нормы профилактика экология Запорожье
Монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя
01 июля 2025, 11:35
Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненые
01 июля 2025, 10:20
Атака "шахедов" на Запорожье: без света осталось более 1600 абонентов
01 июля 2025, 09:05
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
На Волыни предприятие не уплатило почти 5 млн грн налогов
01 июля 2025, 18:11
Начальник Купянской ГВА в Харьковской области рассказал, готов ли город к обороне
01 июля 2025, 17:55
В Одесской области 74-летняя водительница внедорожника сбила 63-летнюю женщину
01 июля 2025, 17:25
В Полтавской области женщина попала в мошенническую ловушку на 95 тыс грн: подробности схемы
01 июля 2025, 17:22
BMW, дом, две квартиры: на Харьковщине волонтер удивила своей декларацией
01 июля 2025, 17:20
В Украине осталось рекордно мало школьников
01 июля 2025, 17:14
Дожди с грозами и до +29: какой будет погода в Украине 2 июля
01 июля 2025, 16:59
На Волыни судили мужчину, который организовывал "путешествия" уклонистам
01 июля 2025, 16:55
Во Львове запустили связь 5G
01 июля 2025, 16:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »