фото: Настоящее

Специалисты осуществляют мероприятия по биологическому контролю, применяя безопасные для людей и животных биопрепараты

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье начали второй этап плановой дезинсекции городских водоемов. Эта профилактическая работа стартовала еще в середине июня с целью снизить численность комаров в регионе.

Второй этап обработки водных объектов направлен на уничтожение личинок кровососущих насекомых, а также взрослых комаров, представляющих угрозу жителям города. Регулярное проведение таких дезинсекций помогает снизить риски распространения заболеваний, передающихся через укусы комаров, и улучшает комфорт в летний период.

фото: Настоящее

Эти профилактические мероприятия проходят в рамках муниципальной программы контроля за численностью насекомых, поддерживающей санитарное состояние Запорожья. Важно, что используемые препараты экологически безопасны и не вредят местной флоре и фауне.

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